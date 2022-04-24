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Şamil Tayyar'dan Paylan'a tepki: Ecdada iftira, fikir değil ihanettir

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermesine tepki göstererek, 'Fikir özgürlüğü diyenler, önce soykırım yoktur ifadesini suç sayan batılı ülkelere baksın. Ecdada iftira, fikir değil ihanettir' dedi.

20 Dakika Önce
2022-04-24 09:04:09
Şamil Tayyar'dan Paylan'a tepki: Ecdada iftira, fikir değil ihanettir

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın,1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermesine tepkiler büyüyor.

Garo Paylan'a bir tepki de AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar,'dan geldi.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "TBMM Başkanımız Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın haince yazılmış sözde kanun teklifini iade etmiş.Bu alçaklığa yerinde bir tavır, tebrikler. Fikir özgürlüğü diyenler, önce soykırım yoktur ifadesini suç sayan batılı ülkelere baksın. Ecdada iftira, fikir değil ihanettir" dedi.

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PAYLAN'IN TEPKİ ÇEKEN TEKLİFİ

HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, dün mesai bitimine yakın TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" demişti.

Paylan ayrıca, Talat, Enver ve Cemal Paşa isimlerinin meydanlarda kullanılmamasını da teklif ettiklerini açıklamıştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP TEKLİFİ İADE ETTİ

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

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