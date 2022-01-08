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Şamil Tayyar'dan muhalif vekillere zam tepkisi

AK Parti'li Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşını eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Tayyar, “Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin” dedi.

3 Saat Önce
2022-01-08 15:34:50
Şamil Tayyar'dan muhalif vekillere zam tepkisi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yüzde 30.5 zam alan milletvekillerinin, yüzde 14.4 zam alacak eski milletvekili maaşlarını tartışmasının "şaka gibi" olduğunu söyledi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımları:

Gelin hepsini sıfırlayalım var mısınız?

"Maaşı en yüksek memur maaşına endeksli olduğu için ilk 6 ay %30.5 zam alacak kimi aktif vekillerin, maaşı Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğu için yılda bir kez %14.4 zam alacak emekli vekilleri tartışmaya açması şaka gibi. Gelin hepsini sıfırlayalım. Var mısınız?"

Muhalif vekiller hadi maaş zamlarınızdan feragat edin!

"Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam %14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için %30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?"

Ekran Resmi 2022-01-08 15.36.09

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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