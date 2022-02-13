Şamil Tayyar'dan KDV yorumu: İnşallah sıra elektrik tarifesinde

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Tayyar, 'Hükûmetin tencereye kulak vermesinin önemli olduğunu' söylerken, 'İnşallah sıra elektrik tarifesinde' dedi.