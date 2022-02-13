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Şamil Tayyar'dan KDV yorumu: İnşallah sıra elektrik tarifesinde

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Tayyar, 'Hükûmetin tencereye kulak vermesinin önemli olduğunu' söylerken, 'İnşallah sıra elektrik tarifesinde' dedi.

48 Dakika Önce
2022-02-13 10:48:20
Şamil Tayyar'dan KDV yorumu: İnşallah sıra elektrik tarifesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamasına bir destek de AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Şamil Tayyar, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "hükûmetin tencereye kulak vermesinin önemli olduğunu" söylerken, "İnşallah sıra elektrik tarifesinde" dedi.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Temel gıda ürünlerine uygulanan yüzde 8 oranındaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi elbette önemli. Bu indirimin fiyatlara yansıtılması için istismarı önlemeye yönelik alınan tedbirler de önemli. Daha önemlisi, hükûmetin tencereye kulak vermesidir. İnşallah sıra elektrik tarifesinde."

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