Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
2022-05-13 15:49:33
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onanırken 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak getirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Twitter'dan konuya dair bir açıklama yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
“Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?”
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