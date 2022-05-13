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Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

TIMETURK / GÜNDEM / Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

1 Saat Önce
2022-05-13 15:49:33
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onanırken 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak getirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan konuya dair bir açıklama yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?”

tayyar .

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