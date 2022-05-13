Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onanırken 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak getirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan konuya dair bir açıklama yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?”

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