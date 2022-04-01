Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: Piyasalardaki yangın söndürülmeli
AK Parti MKYK üyesi ve eski vekil Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili partisini uyaran bir paylaşım yaptı
2022-04-01 07:47:57
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili hükümeti uyaran bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösteren Tayyar, piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."
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