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Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: Piyasalardaki yangın söndürülmeli

AK Parti MKYK üyesi ve eski vekil Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili partisini uyaran bir paylaşım yaptı

4 Saat Önce
2022-04-01 07:47:57
Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: Piyasalardaki yangın söndürülmeli

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, hayat pahalılığıyla ilgili hükümeti uyaran bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösteren Tayyar, piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."

Ekran Resmi 2022-04-01 07.47.45 .

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