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Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: 'Bu yangın mutlaka söndürülmeli'

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan zamlarla ilgili partisine uyarı geldi. Tayyar, 'Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik, doğal gaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor, bu yangın mutlaka söndürülmeli' dedi.

41 Dakika Önce
2022-02-06 14:00:31
Şamil Tayyar'dan hükümete uyarı: 'Bu yangın mutlaka söndürülmeli'

Akaryakıt, elektrik ve doğal gaza yapılan fahiş zamlara bir tepki de AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, doğalgaz, elektrik faturaları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, iktidarı uyardı.

"Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil" diyen Tayyar, "Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor" dedi.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem" ifadesini kullandı.

Ekran Resmi 2022-02-06 14.00.07 .

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