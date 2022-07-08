Şamil Tayyar'dan 'erken seçim' çıkışı!

Seçim süreçlerinin provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemler olduğunu hatırlatan AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar, 'Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek' dedi. Bu sözler erken seçim çağrısı olarak yorumlandı.

AK Parti MYKY üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim çıkışı geldi.

Tayyar, "Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" paylaşımı yaptı, erken seçim tartışması başladı... Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir."