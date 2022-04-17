Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilgili kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesaj dikkati çekti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Ayasofya Camii önünde iftar yaptığı fotoğrafını paylaştı.

Siyasetçi, paylaşımına "Tevazu. Son dönem ne çok ihtiyacımız var…" notunu düştü.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu akşam iftarımız Ayasofya'da. Hayırlı Ramazanlar.'' ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın eşiyle birlikte yaptığı paylaşımı ise sosyal medyada on binlerce kez beğeni aldı.

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