Şamil Tayyar'a göre Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibi...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en zorlu rakibini açıkladı.