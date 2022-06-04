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Şamil Tayyar'a göre Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibi...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en zorlu rakibini açıkladı.

20 Dakika Önce
2022-06-04 10:30:30
Şamil Tayyar'a göre Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibi...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar, 2023 seçimlerine az kaldığını belirtirken AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en zorlu rakibini açıkladı.

“RAKİP ADAYI MUHALEFET PARTİLERİNDEN BEKLERKEN…”

Zaman zaman partisine karşı eleştirilerde de bulunan Tayyar, "2023'e doğru... Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon" ifadelerini kullandı.

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