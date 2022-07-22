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Saman yüklü kamyon paramparça; 3 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2022-07-22 00:15:52
Saman yüklü kamyon paramparça; 3 ölü

Kaza, saat 18.30 sıralarında Erciyes karayolunda meydana geldi. M.A. yönetimindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kamyon sürücüsü M.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan M.T. ve İ.A. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.T. ve İ.A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

62d9b1a350acca0d6c9d7e06Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA

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