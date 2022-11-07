Salgınla ilgili çok konuşulacak bir belgesel geliyor

2020 Mart'ında DSÖ tarafından ilan edilen pandemi sürecinde neler yaşandığına ilişkin önemli iddialar içeren yeni bir belgesel geliyor.

Dünyayı alt üst eden salgın süreciyle ilgili yeni bir belgesel geliyor. 56 uzman isim tarafından 9-17 Kasım 2022 tarihleri arasında 9 bölümlük belgesel salgın sürecinde dünya kamuoyundan gizli kaldığı iddia edilen olaylar anlatılacak.

5gvirusnews Haber sitesinin Washington kaynaklarına dayanan haberde dikkat çeken nokta olan ilaç firmalarına temas ediliyor;

Sitenin belgeselle ilgili duyuru içeren haber metni:

9 Bölümlük belgesel dizi hükümetlerin, ilaç tröstleri arasındaki gizli anlaşma, yolsuzluk ve komplonun kapağını açacak! DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde belki de yıllarca konuşulacak, insanlığın en büyük tiranlık kararını aldı. Ona kısaca planlı salgın deniliyor! İşte bu büyük salgın yalanı, konusunda uzman 56 kişi tarafından 9-17 Kasım 2022 tarihleri arasında 9 bölümlük bir belgesel ilk kez bütün gizli saklı yönleri ile anlatılacak!

9 bölümlük bu belgesel dizisinin 1. Bölümü, 9 Kasım saat 21:00 (TR: 13:00) uzantıda (bkz) başlıyor ve sonraki 8 gün boyunca her gece yepyeni bir bölüm yayınlanacak ve 9. Bölüm (büyük final) 17 Kasım'da aynı saatte yayınlanacak.

Dizi The Truth About Cancer'ın kurucuları Charlene & Ty Bollinger'in büyük fedakarlığı ile ortaya çıktı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını hedefleyen, türünün tek örneği olan dizili belgesel çağın efsane hastalığı kanser, kovid, mRNA sıvıları, tıbbi deneyler ve çok daha fazlası hakkındaki gerçekleri ortaya çıkaracak!

Yapılan Çağrı Tüm İnsanlara!

Bugün tıbbi tedavilerde seçim özgürlüğü ve zorunlu aşılara “hayır” deme söz konusu olduğunda, kötülüğün ve sansürün güçlerine karşı savaşmak için birlik olma zamanıdır. Şimdi sağlık özgürlüğü ve özgürlüğü için ayağa kalkmazsak, onu sonsuza kadar kaybedebiliriz. Dizinin bundan sonrasına 5gvirusnews'in edindiği bilgi ve içeriğine de Robert W. Malone ile devam edelim. (bkz)

BİZİM ŞİFACILAR!

İnsanlık tarihi boyunca şifacılara saygı duyuldu ve hatta tapıldı. MÖ 400'de "Modern Tıbbın Babası" Hipokrat'tan, 1670'de kan hücrelerini ilk keşfeden Anton van Leeuwenhoek'e ve 1928'de penisilini keşfeden Sir Alexander Fleming'e kadar, doktorlar hala şifanın öncüleri olarak selamlanıyor. .

Düne kadar doktor olmak yaygın olarak en asil mesleklerden biri olarak kabul edildi. Beyaz bir laboratuvar önlüğü ve stetoskopun verebileceği saygı, ancak savaş madalyasıyla karşılaştırılabilir. Aynı zamanda günlük hayatta unvanlarını kullanan ender mesleklerden biri.

Bu övgü ve hayranlık değersiz değildir. Doktorlar hayat kurtarır. Bir atardamarı onarmak, bir eklemi değiştirmek veya imkansız görünen bir teşhise varmak için gereken birikimli bilgi miktarı, üretilmesi zor bir ömür boyu özveri gerektirir. Her şifacı kuşağı bir öncekinin omuzlarında duruyor ve insan ırkı bundan muazzam bir şekilde faydalandı.

Ayrıca, bu şifacılar, sayısız ilaç, terapi ve cerrahi müdahalenin yaratılmasına ve keşfedilmesine yol açan bilim ve teknolojideki atılımlardan büyük ölçüde yararlanmışlardır. Bu iyileştirme yöntemleri şüphesiz milyonlarca İNSANIN hayatını kurtardı.

Sonuçta, penisilin veya apendektomi olmadan nerede olurduk?

Yaraları sterilize etme ve enfeksiyonu önleme yeteneğimiz bile ortalama ömrü önemli ölçüde artırdı! Ancak tüm tedaviler eşit yaratılmamıştır. Her atılım, hayat kurtaran keşif için düzinelercesinin zararlı, etkisiz ve hatta ölümcül olduğu da ortaya çıktı, çıkmaya da devam ediyor.

Modern Tıp Hakkındaki Gerçek

Ne yazık ki modern tıp var olduğu süreçte, korkunç etik ihlaller de oldu. "Tıbbi deney" terimini duyduğunuzda, Nazi Almanya'sında Yahudiler, komünistler, eşcinseller ve Üçüncü Reich döneminde çeşitli "istenmeyenler" üzerinde yapılan korkunç deneyleri hatırlayabilirsiniz. Bu deneyler kuşkusuz dehşet verici olsa da, türlerinin ne ilk ne de sonuncusuydu.

Aslında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında etik olmayan deneylerin tarihi uzun ve çok üzücüydü. Çocuklar, askerler, azınlıklar, mahkumlar ve hatta tüm şehirler, zorla veya bilmeden tehlikeli, acımasız ve çoğu zaman ölümcül deneylere tabi tutuldu…

Bu ilaçların geliştirilmesinden ve idaresinden sorumlu doktorlar ve bilim adamları, şimdi onları kontrol eden yozlaşmış sistem tarafından hem eğitilmiş hem de sınırlandırılmıştır. Batı tıbbı, bildiğimiz haliyle, ilaç endüstrisinin yörüngesinde var. Tıp fakülteleri doktorlara semptomları reçetelerle nasıl eşleştireceklerini öğretiyor, hastaneler ilaçların maliyetine göre sigorta şirketleriyle pazarlık yapıyor ve sizi iyileştirecek en yeni ve en iyi ilacı yaratma yarışı ise olanca hızı ile devam ediyor.

Bugünün şifacıları artık eski kahramanlar değil. Günümüzün şifacıları, ilaç endüstrisine karşı eğitimli, fonlu ve sorumlu kişilerdir. Devrede olan ise büyük ölçüde tıbbi sanayi komplekslerinin ürünlerini onaylamak ve satışında pazarlamacı rolünü oynamaktır. Hükümetler şifacıların koruyucusu olurken, ilaç şirketleri de ortaya çıkan büyük yolsuzluğun ve yozlaşmanın finansını sağlayan taraf oluyor!

Daha da kötüsü, bu hükümet kuklaları artık sadece resmi anlatının ortaya konmasını sağlamak için özel teknoloji ve medya endüstrilerini kullanıyor; muhalif görüşlere veya çelişkili verilere sahip olanlar susturulur, sansürlenir ve karalanır.

Planlı salgın öncesi bunlar komplo teorisi olarak kabul edildi. Şimdiye kadar bu kurumların on milyonlarca cana mal olan ve demokrasinin temellerini baltalayan küresel bir komplonun içinde yer alabileceğini ima etmek, küfürle eşdeğerdi.

İmparator Çıplak / Muhalif Güçleri Susturun!

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, teknoloji endüstrisinin, tıp şirketlerinin, medya kuruluşlarının ve devlet kurumlarının muhalif görüşleri susturmak, belirli kişi ve kuruluşlara saldırmak için titiz bir çaba gösterdiğini gösteren şok edici kanıtlar ortaya çıktı ve muhalif görüşleri susturabileceğiniz bilgileri, belirli kişilere ve kuruluşlara saldırın ve hangi bilgilere erişebileceğinizi kontrol edin.

Missouri Başsavcısı Eric Schmitt ve Louisiana Başsavcısı Jeff Landry 31 Ağustos 2022'de Biden yönetimi içindeki birden fazla kurumdan en az 45 federal yetkilinin Facebook ve Twitter ile işbirliği yaparak algoritmalarını, "ifade özgürlüğünü sansürleyecek" şekilde ayarladıklarını iddia ederek bir dava açtılar.

Dava dilekçesinde, COVID-19 salgını da dahil olmak üzere bir dizi konuda oyunun içinde yer alan Google, LinkedIn ve diğerleri de yer alıyor. (bkz)

Bilindiği üzere dünya çapında hükümetler tarafından tüm insanlığa dayatılan 'COVID tedbirlerinden' herhangi birini - özellikle de kendisi bir insanlık suçu olan COVID mRNA sıvısını - sorgulamak insanlığa karşı suç olarak görüldü.

Sorgulayan insanlar tarih bilinci ile hareket etti. Tarih, bu şüphelerin yersiz olmadığını gösterdi. Aslında, bize güvenmemiz söylenen aynı ilaç şirketleri ve devlet kurumları tarafından yürütülen kapsamlı ve iyi belgelenmiş bir yolsuzluk ve etik olmayan uygulamalar geçmişi tarihte duruyordu.

Örneğin Pfizer'in Adli Sicil Kaydı;

2009 yılında, Pfizer (ve bağlı kuruluşu Pharmacia & Upjohn Company), farmasötik ürünlerinin yasa dışı tanıtımına ilişkin cezai ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için 2.3 MİLYAR $ ödedi. Tutar, şirketin dolandırıcılık uygulamalarının altı ihbarcısına 102 milyon dolardan fazla sivil uzlaşma ödemesini içeriyordu.

2005 yılında güvenlik endişeleri nedeniyle piyasadan çekilen anti-inflamatuar bir ilaç olan Bextra, şirket tarafından çeşitli endikasyon dışı kullanımlar için pazarlandı. Şirket ayrıca antipsikotik ilaç Geodon, antibiyotik Zyvox ve anti-epileptik ilaç Lyrica da dahil olmak üzere diğer birçok ilacı yasadışı olarak tanıttı. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu ilaçları etiket dışı kullanım için hastalara reçete ettikleri için ödeme aldılar…

Hastalara denenmemiş ve onaylanmamış ilaçları reçete etmeleri için doktorlara kelimenin tam anlamıyla rüşvet verdiler.

Hükümetlerin sağlık programlarına yanlış iddialar sunuldu ve sigorta programlarını atlamalarına izin verildi. Pfizer, anlaşma kapsamında Medicare, Medicaid ve diğer devlet sigorta programlarına yaklaşık 1 MİLYAR $ ödemek zorunda kaldı. Üstelik bunlar sadece birkaç örnek.

1993 yılında, nöbet önleyici ilaç gabapentin, ağrı ve psikiyatrik durumların tedavisi gibi etiket dışı kullanımlar için yaygın olarak reçete edildi. Mahkemeler, Pfizer'in propaganda kampanyaları kullandığına, olumlu araştırma ve kapsama için ödeme yaptığına ve uyuşturucuyla ilgili olumsuz araştırmaları bastırdığına karar verdi. Birkaç düzenleyici kurum, ilacı ilgili rahatsızlıklar için etkisiz buldu ve Pfizer, cezai ve sivil sağlık hizmetleri sorumluluk suçlamalarını çözmek için en büyük yerleşim yerlerinden birinde 430 milyon dolar ödedi.

2009 yılında Pfizer tarafından satın alınan Wyeth aleyhine, şirketin yasadışı olarak sirolimus'u (Rapamune) etik dışı kullanımlar için pazarladığı, belirli doktorları ve belirli doktorları hedef aldığı iddiasıyla 2005 yılında bir “ihbar davası” açıldı.

Rapamune de satışlarını artırmak için tıbbi tesisler, nakil hastalarını nakil ilaçlarından Rapamune'ye değiştirmeye çalıştı ve özellikle Afrikalı-Amerikalıları hedef aldı.

Muhbirlere göre, Wyeth ilacı yazan doktorlara ve hastanelere hibeler, bağışlar ve diğer paralar gibi komisyonlar da sağladı. 2013 yılında şirket, Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası uyarınca cezai yanlış marka ihlallerinden suçlu bulundu. Ağustos 2014'e kadar Rapamune ile ilgili 491 milyon dolar para cezası ve para cezası ödemişti.

Haziran 2010'da sağlık sigortası ağı Blue Cross Blue Shield, Bextra, Geodon ve Lyrica'yı yasadışı olarak pazarladığı iddiasıyla Pfizer aleyhine dava açtı. Blue Cross, Pfizer'in komisyon kullandığını ve yanlış bir şekilde doktorları ilaçları reçete etmeye ikna ettiğini iddia etti. Davaya göre, Pfizer etiket dışı kullanımlarla ilgili 'yanıltıcı' materyaller dağıttı, 5.000'den fazla doktoru Karayipler'e veya Amerika Birleşik Devletleri'ne gezilere gönderdi ve Bextra hakkındaki dersleri dinlemeleri karşılığında onlara 2.000 dolar maaş ödedi.

Bir dahili pazarlama planı, Pfizer'in doktorları "halkla ilişkiler sözcüleri olarak hizmet etmeleri" için eğitmeyi amaçladığını ortaya koydu. Dava 2014 yılında 325 milyon dolar karşılığında sonuçlandı. Pfizer'in "başarısız olamayacak kadar büyük" olduğundan (ve şirketin kovuşturulmasının Medicare ve Medicaid'de aksamalara yol açacağından) korkan federal savcılar bunun yerine Pfizer'in bir yan kuruluşunun bir yan kuruluşunu suçlayarak onları neredeyse tüm mali sorumluluklardan korudular.

2013 yılında Pfizer, asbest yüklü yalıtım malzemelerinin satışı için 964 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti.

Aynı yıl Pfizer, depresyon ilaçları hakkında yetersiz bir makalenin ardından Harper's Magazine'den, “400.000 ila bir milyon dolar arasında” bir reklamı geri çekti.

1994'te Pfizer, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın, şirketin yaklaşık 500 kişiyi öldüren arızalı kalp kapakçıkları için onay almak için yalan söylediği iddialarını çözmek için 10.75 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

1996'da Nijerya'da kızamık, kolera ve bakteriyel menenjit salgını meydana geldi. Pfizer temsilcileri ve personeli bir klinik deney düzenleyerek yaklaşık 200 çocuğa deneysel bir antibiyotik olan trovafloksasin uyguladılar. Yerel yetkililer, deneyde elliden fazla çocuğun (%25'in üzerinde) öldüğünü, birçoğunun ise zihinsel ve fiziksel deformasyonlar geliştirdiğini bildirdi.

Bilindik Yöntem Doktorlara Rüşvet Vermek!

Ne yazık ki, bu etik olmayan (ve genellikle suçlu) davranış, şirketlerin ötesine, sağlığımız ve refahımız konusunda güvendiğimiz kadın ve erkeklere kadar uzanıyor. Doktorların ezici çoğunluğunun, hemcinslerine yardım etmek için gerçek bir arzusu olan nazik, dürüst, çalışkan insanlar olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak birçoğu tıbbi sanayi kompleksi tarafından ele geçirildi.

Çoğu doktor, büyük ilaç şirketlerinden şu veya bu şekilde hediyeler alır. Journal of General Internal Medicine'de yayınlanan 2018 tarihli bir ankette, dört doktordan yaklaşık üçünün büyük ilaç şirketleri ile finansal bağları olduğu ortaya çıktı. Bu ilişkilerin büyük çoğunluğu reçeteli ilaç veya tıbbi cihaz üreticilerinin temsilcileriyle olmuştur. Hediyeler arasında ilaç örnekleri, yemekler ve danışmanlık veya danışmanlık rolleri için ödeme yer aldı.

2013'ten beri federal yasalar, tıbbi cihaz ve ilaç şirketleri tarafından doktorlara yapılan ödemelerin kamuya bildirilmesini şart koşuyor. Veritabanı (bkz) 2015'ten 2021'e kadar 78 milyondan fazla kayıt yayınladı ve bu, 63.23 milyar dolarlık hediye ve ödemeyi yansıtıyor.

Harvard Tıp Okulu'nda tıp doçenti ve araştırmanın baş yazarı Dr. Aaron S. Kesselheim, bunun doktorların davranışlarını etkileyebileceğini söylüyor. Araştırmaya göre, "Ücretsiz numuneler bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor ve düşük maliyetli jenerik alternatifler yerine yüksek maliyetli, markalı ilaçların reçetelenmesiyle ilişkilendiriliyor." Topluluk önünde konuşma ve danışmanlık görüşmeleri için ödenen paranın doktor davranışı üzerinde daha da keskin bir etkisi olabileceğini öne sürüyor. Dr. Kesselheim, "Sosyal bilimciler size herhangi bir miktarda paranın insanları etkileyeceğini söyleyecektir, ancak bence daha büyük meblağlar davranışları daha fazla etkileyebilir" dedi.

Hekimlerimizin sağlığımız için en iyi önerileri yapacağına güveniyoruz, ancak bu doktorların çoğu büyük ilaç şirketlerinin önerdikleri tedavileri etkileyebilecek hediyeler alıyor. Örneğin, Manhattan'daki bir ortopedi cerrahı, 2015 ve 2017 yılları arasında kalça ve diz protezi ürünleri üreten şirketlerden yaklaşık 2.000.000 dolar aldı. Cerrah olan Dr. Geoffrey Westrich'in her yıl yüzlerce kalça ve diz protezi yapması tesadüf değil. 2017'de bu doktor, ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerinden "danışmanlık ücretleri" için 448.000 dolar, eğitim dışı konuşmalar için 28.580 dolar ve seyahat ve konaklama için 23.000 doların üzerinde olmak üzere 870.573,39 dolar genel ödeme aldı.

Dünyanın gerçeği öğrenme zamanı geldi ve bu yüzden Ty ve Charlene Bollinger çığır açan yeni belgesel dizilerini yarattılar: ana akım medyanın ve tıp endüstrisinin yalanlarını ortaya çıkarmayı ve izleyicileri bu konudaki gerçekler konusunda eğitmeyi amaçlayan dizi, yapılan ağır propaganda sonucu özgürlüklerimizi nasıl yavaş yavaş kaybettiğimizi ve onları geri almak için neler yapabileceğimizi ortaya koyacak!

Belgesel dizisi büyük ilaç şirketlerinin yolsuzluğunu, çıkar çatışmalarının hikayesini paylaşılacak!

9 bölümlük belgesel dizisinde öne çıkan bazı önemli uzmanlar arasında Robert F. Kennedy, Jr., Dr. Robert Malone, Dr. Judy Mikovits, Dr. Peter McCullough, Dr. Omar Hamada, Del Bigtree, Mike Adams, Dr. Russell yer alıyor. Blaylock, Dr. Andrew Wakefield, Zach Vorhies, John Schneider, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Carrie Madej, Sayer Ji, Dr. Alan Keyes, Dr. Irvin Sahni ve diğerleri var!

Bu belge dizisi kansere ve esrardan florüre ve Federal Rezerv'e kadar her şeyi kapsayacak. En önemlisi, KOVID, mRNA ve ŞU ANDA aktif olarak sürmekte olan gerçek hayat komploları hakkındaki GERÇEĞİ ortaya çıkaracaktır.

İşte tüm 9 bölümün bir dökümü:

Toplamda 56'dan fazla doktor, bilim insanı, sağlık uzmanı ve özgürlük savaşçısı, hayatları değiştirecek ve büyük olasılıkla bir "devrilme noktası" yaratacak kadar insanı "uyandıracak" ve ufukumuz açılacak! En önemlisi, tarihin bir kez daha tekerrür etmemesi için bilgilenmeye, okumaya ve sorgulamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğudur.

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