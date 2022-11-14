Saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği açıklandı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişi hayatını kaybettiği, 81 kişi ise yaralandığı patlama sonrası emniyet güçleri teyakkuza geçti. Birçok noktada düzenlenen operasyonların neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Sorgusunda bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şüphelinin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu açıklandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada 1200 güvenlik kamerasının incelendiği vurgulanırken, “Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahsın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.” denildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." .