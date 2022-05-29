Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 24'e yükseldi.