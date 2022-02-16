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TIMETURK / GÜNDEM / Saldırı hazırlığındaki 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2022-02-16 10:39:42
Saldırı hazırlığındaki 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." .

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