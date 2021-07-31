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TIMETURK / GÜNDEM / 'Sakin olun, belki PKK yakmamıştır!'

'Sakin olun, belki PKK yakmamıştır!'

Aynı anda yurdun birçok yerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada rastlanan haber ve yorumları yazısına taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, PKK'ya yakın sitelere dikkat çekti

2 Saat Önce
2021-07-31 14:41:32
'Sakin olun, belki PKK yakmamıştır!'

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Millet yanan ormanların derdine düşmüş...

Safım belli olsun diyen karınca misali, bölgedeki itfaiyecilere pet şişlerle su ve ayran taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in ölümüne kahroluyor...

Ben ne yapabilirim diye düşünüyor...

Birilerinin tek derdiyse "Bodrum, Cizre'ye çok uzak mı zannediyorsunuz" diyen Demirtaş'ın imajı...

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Geçen yıl Hatay'daki orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" diyen Karayılan'ın prestiji...

Bu açık tehditlerin ardından doğal olarak gözlerin çevrildiği PKK'ya yönelik şüpheleri çürütmek için çırpınıp duruyorlar.

Kimi rüzgâr, sıcaklık haritaları yayınlıyor, kimi de "Dünyanın başka yerleri de yanıyor" diyor.

Bu telaşı gördükçe insanın "Sakin olun" diyesi geliyor.

Evet, haklı olabilirsiniz. Aynı anda onlarca noktada başlayan yangınların farklı nedenleri olabilir.

Gece 2'de ormanda mangal yapanlar da vardır...

Belki hepsini PKK yapmamıştır.

Tamam, geçti!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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