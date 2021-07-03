Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında kritik karar

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık hakkında yapılan itiraz üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.