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Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında kritik karar

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık hakkında yapılan itiraz üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

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03.07.2021 23:48:12
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında kritik karar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatları, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö'nün, 10 Haziran'daki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine ilişkin Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Kolluk kuvvetlerinin, sanıkları yakalama çalışması devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, heyet, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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