DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5880 ₺

EURO

18,0807 ₺

ALTIN

982,01 ₺

BİST

3.626,96 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Sahte erişim engeli ile doktor ve akademisyenleri dolandırdılar

Sahte erişim engeli ile doktor ve akademisyenleri dolandırdılar

İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez doktorlar ve öğretim üyeleri vardı. 'Hakkınızda çıkan olumsuz haberleri sildireceğiz' diye arayan dolandırıcılar, karşılığında 400 ile 600 bin lira arasında para istediler

4 Saat Önce
2022-10-14 19:34:06
Sahte erişim engeli ile doktor ve akademisyenleri dolandırdılar

Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşandı. Dolandırıcılar 'Hakkınızda olumsuz haberleri sildireceğiz' diyerek ağırlıklı olarak doktor ve öğretim üyelerinden oluşan bazı kişileri aradı.

TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, ikna ettikleri kişilerden 400 ile 600 bin lira arasında para toplayan dolandırıcılar, ardından dijital ortamda sahte erişim engeli kararı hazırladı. Ancak kararlarda gerçek avukatların isimlerini kullandılar.

Kararın sahte olduğu ortaya çıktı

Dolandırıcılar bu kararları göndererek, internet siteleri olan medya kuruluşlarını yanıltmaya çalıştı. Evraklardan biri internet sitesinin avukatının dikkatini çekti. Şüphelenen avukat evrakta yazan hukuk bürosunu arayarak durumu teyit etmek istedi. Kararın sahte olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Söz konusu hukuk bürosu savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında medya organlarına gelen mail adresleri ve evraklardaki isimler üzerinden şüpheliler tespit edilmeye çalışılıyor.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş