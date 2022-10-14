Sahte erişim engeli ile doktor ve akademisyenleri dolandırdılar

İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez doktorlar ve öğretim üyeleri vardı. 'Hakkınızda çıkan olumsuz haberleri sildireceğiz' diye arayan dolandırıcılar, karşılığında 400 ile 600 bin lira arasında para istediler

Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşandı. Dolandırıcılar 'Hakkınızda olumsuz haberleri sildireceğiz' diyerek ağırlıklı olarak doktor ve öğretim üyelerinden oluşan bazı kişileri aradı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, ikna ettikleri kişilerden 400 ile 600 bin lira arasında para toplayan dolandırıcılar, ardından dijital ortamda sahte erişim engeli kararı hazırladı. Ancak kararlarda gerçek avukatların isimlerini kullandılar. Kararın sahte olduğu ortaya çıktı Dolandırıcılar bu kararları göndererek, internet siteleri olan medya kuruluşlarını yanıltmaya çalıştı. Evraklardan biri internet sitesinin avukatının dikkatini çekti. Şüphelenen avukat evrakta yazan hukuk bürosunu arayarak durumu teyit etmek istedi. Kararın sahte olduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı Söz konusu hukuk bürosu savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında medya organlarına gelen mail adresleri ve evraklardaki isimler üzerinden şüpheliler tespit edilmeye çalışılıyor. .