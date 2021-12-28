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Şahide Türe öldü mü? Berkcan Güven'in anneannesi vefat mı etti?

Berkcan Güven'in anneannesi vefat mı etti? Sosyal medyada gündem olan 'Şahide Türe öldü mü?' başlığı üzerine sosyal medya fenomeni Berkcan Güven araştırılmaya başlandı. Peki ama haberler doğru mu? Şahide Türe kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-28 13:36:30
Şahide Türe öldü mü? Berkcan Güven'in anneannesi vefat mı etti?

Berkcan Güven'in anneannesi vefat mı etti? Sosyal medyada gündem olan "Şahide Türe öldü mü?" başlığı üzerine sosyal medya fenomeni Berkcan Güven araştırılmaya başlandı. Peki ama haberler doğru mu? Şahide Türe kaç yaşındaydı? İşte merak edilen detaylar... Türk Telekom

Şahide Türe öldü mü?

Şahide Türe'nin vefat haberini damadı Burhan Güven sosyal medya hesabından paylaşarak bildirdi. Güven; "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu." kelimelerini yazarak Şahide Türe'nin fotoğrafını paylaştı.

şahide türe vefat etti

Şahide Türe kaç yaşındaydı?

1928 tarihinde doğan Şahide Türe 93 yaşındaydı. Sosyal medya fenomeni olan Berkcan Güven'in anneannesi için açmış olduğu sosyal medya hesaplarında 100 bin aboneye sahipti. Türe'yi sosyal medyada takip eden birçok seveni vardı. Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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