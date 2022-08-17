Şahan Gökbakar dolandırıldı

Şahan Gökbakar, hem evine hem de iş yerine özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdıktan sonra dolandırıldığı ortaya çıktı

Ünlü komedyeni arayıp kendini firma müdürü olarak tanıtan Doğanay K. yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirtip servis ücreti talep etti. Gökbakar kısa süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Sabah'ın haberine göre, bu abonelik devam ederken kendisini söz konusu platformun Marmara bölge müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VIP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.

Ünlü komedyen, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı. Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikayetçi oldu.

Gökbakar'ın kimlik ve adres bilgilerini elde eden sözde görevli iddiaya göre, Gökbakar'a yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirterek servis ücreti talep etti. Gökbakar talep sonrası ise görevliden fatura talep etti. Günlerce fatura gelmeyince şüphelenen Gökbakar, firması ile irtibata geçtiğinde ise böyle bir çalışanları ve hizmetleri olmadığını öğrendi.

Gökbakar açık adres, kimlik bilgileri ve bazı şifrelerinin ele geçirildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV

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