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Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e tepki: 'Batsın bu kaypak zihniyetiniz'

Komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Özdil’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin komedyenlik geçmişine dikkat çektiği yazısına sert tepki göstererek, ''Batsın bu kaypak zihniyetiniz. Kalemini insanlık ve barış için oynat' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-27 08:52:57
Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e tepki: 'Batsın bu kaypak zihniyetiniz'

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı yazısında Rusya Ukrayna savaşına dair, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski'nin komedyenlik geçmişine dikkat çekerek “Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya” ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR İSİM VERMEDEN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yılmaz Özdil'in bu yazısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar'dan Özdil'e sert tepki geldi.

Daha önce Zelenski için destek paylaşımında bulunan Gökbakar, isim vermeden Yılmaz Özdil'e yüklendi.

“KALEMİNİ İNSANLIK VE BARIŞ İÇİN OYNAT”

“Köşe yazarı abi, bırak artık şu ‘komedyen, devlet başkani oldu, ülkeye yazık etti!' söylemelerini” diyen Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

""Masum insanlar ölmesin" de.

"Özgür bir ülke işgal edilemez" de.

"Batsın bu kaypak zihniyetiniz" de.

"Savaşa Hayır, savaş kötüdür" de. Kalemini insanlık ve barış için oynat."

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Gökbakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Şahan Gökbakar takipçisine verdiği yanıtta da "Benden bahsettiği her yazısında bana 'Recep İvedik' diye hitap ederek, aklınca beni küçültmeye çalışan, sığ ve dar bakış açılı bir köşe yazarını okumuyorum" dedi. .

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