Şahan Gökbakar'dan, uyuşturucu davasından hapis cezası alan rapçi Murda'ya destek

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından rapçi Murda’nın uyuşturucu davasından aldığı hapis cezasına tepki gösterdi. Gökbakar, '4 yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu şarkı...' dedi.

'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanmaya özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

‘Duman', ‘Eh Baba' ve ‘Pahalı' isimli şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda' hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Hollanda'da yaşayan Murda, daha önce Türkiye'ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hollanda vatandaşı Murda, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

'Murda'dan karar hakkında açıklama

'Murda', sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mahkemenin kararı hakkında şunları söyledi:

‘Avukatımdan kötü bir haber geldi. 4 sene 2 ay bir ceza aldık. Zamanında birkaç şarkı yazdım. Bunlar milyonlarca insan tarafından dinlendi. Sevildi, konserlerde bu şarlkıları beraber söyledik. B u şarkılar Türkiye dşından Türkçe konuşmayan insanlar tarafından da beğenilip dinlendi.

Gökbakar'dan tepki

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rapçi Murda'ya verilen hapis cezasına tepki göstererek rapçiye destek verdi. Göbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir... O bile kötü de! 4 yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, muzik bu, şarkı bu şarkı..."

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