Şahan Gökbakar’dan Şengör’e tepki: Bir kız çocuğu babası olarak, akılalmaz bir hayrete düştüm

Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklamalarına tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar, “Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akılalmaz bir hayrete düştüm. Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün öğrencisinin eteğini kaldırıp, kıçına vurmasını anlatmasından sonra tepkiler dinmiyor.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

* Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör, her ne kadar kendine göre masumane ve babacan bir tavırla öğrencisi genç bir kadının eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını ve ardından da ‘babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını' gülerek anlatsa da…

“AKILALMAZ BİR HAYRETE DÜŞTÜM”

* Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar.

* Bir kız çocuğu babası olarak, bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akılalmaz bir hayrete düştüm.

* Dünyanın en önde gelen profesörlerinden de olsa, insan insandır hata yapar! İnşallah Celal Şengör hoca da o genç hanımdan, babasından ve tüm ailesinden özür diler…

* Bu tavır asla babacan değildir! Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz!

* !Gerçek babalar çocuklarını dövemez!

NE OLMUŞTU?

Öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün 20 Ağustos'ta internete yüklenen, önceki gün sosyal medyada çokça paylaşılan videosu büyük tepki çekmişti. Zoom toplantısına ait video kaydında Şengör'ün, bir öğrencisini taciz ettiği anları anlattığı görülmüştü.

Şengör, söz konusu videoda “O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.