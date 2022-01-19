Şahan Gökbakar'dan oyuncu Fırat Tanış'a tepki: 'Ne yeri ne de zamanı’

Şahan Gökbakar, İBB bütçesine ilişkin açıklamasında 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadeleriyle hükümeti eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu'nu tepki gösteren oyuncu Tanış'ı, 'Ne yeri ne de zamanı bunların' diyerek eleştirdi.

Oyuncu Fırat Tanış'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden eleştirisine Şahan Gökbakar'dan eleştiri geldi.

Gökbakar, 'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?' diyerek ‘Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence" eleştirisinde bulundu.

“Ne yeri, ne zamanı”

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'Ne filmler çeviriyorsunuz?" sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ya resmen kıvırıyorsun' lafına dansçılar, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?"

"Bu kervana 'artistlik yapma' lafına artistler, "bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence."

İBB Başkanı İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini dile getirerek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. .