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Şahan Gökbakar'dan 'aşı' paylaşımı: Çipleseydiniz daha iyiydi
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Şahan Gökbakar'dan 'aşı' paylaşımı: Çipleseydiniz daha iyiydi

Şahan Gökbakar'ın Instagram hesabında yaptığı aşı karşıtlarıyla ilgili yaptığı paylaşım ilgi topladı. Gökbakar, ironi yaparak 'Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... ' dedi.

55 Dakika Önce
2021-09-14 21:20:51
Şahan Gökbakar'dan 'aşı' paylaşımı: Çipleseydiniz daha iyiydi

"Çipleseydiniz daha iyiydi"

Gökbakar Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...' ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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