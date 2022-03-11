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Sağlıkta rüşvet operasyonu! 51 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 kişiden 26’sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 67 kişi ise adliyeye sevk edildi.

1 Saat Önce
2022-03-11 23:24:42
Sağlıkta rüşvet operasyonu! 51 kişi tutuklandı

67 kişiden 10'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 57 kişiden 2 kişi hakkında ev hapsi kararı, 4 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilirken, 51 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz engelli raporu ile rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenlediğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 9 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 93 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 67 kişi ise adliyeye sevk edildi.

51 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 67 kişi ise adliyeye sevk edildi. 67 kişiden 10'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 57 kişiden 2 kişi hakkında ev hapsi kararı, 4 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilirken, 51 kişi ise tutuklandı. DHA .

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