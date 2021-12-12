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Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme bugün görüşülecek
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Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme bugün görüşülecek

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.

2 Saat Önce
2021-12-12 07:26:10
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme bugün görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin, komisyonda yeniden görüşülmek üzere metinden geri çekilmesine karar verildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun tezkeresini okuttu.

Buna göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri komisyona geri çekildi. Komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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