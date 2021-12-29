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Sağlık çalışanlarına müjde! 6 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sağlık çalışanlarına tanınan 'ücretsiz toplu taşıma' hakkı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

14 Dakika Önce
2021-12-29 07:16:11
Sağlık çalışanlarına müjde! 6 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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