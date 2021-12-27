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Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

6 Dakika Önce
2021-12-27 15:37:32
Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi. Türk Telekom

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'na personel yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Aygün, "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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