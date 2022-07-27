Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Bu belirtilere dikkat!

DSÖ tarafından 'küresel acil durum' ilan edilmişti, Sağlık Bakanlığı da Maymun Çiçeği hakkında detaylı bir rehber hazırladı

Dünya henüz koronavirüs salgınının etkisinden kurtulamamışken, sayıları hızla artan maymun çiçeği salgını uluslararası kamuoyunda panik yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel acil durum' ilan edilmişti. Türkiye'de de yakından takip edilen maymun çiçeği virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı.

'BU BELİRTİLERE DİKKAT'

Maymun Çiçeği klinik olarak, ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterir ve bir dizi tıbbi komplikasyona neden olabilir. Genellikle 2-4 hafta süren semptomları vardır.

'ÇİĞ ET RİSK YARATABİLİR'

Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü.

'YAKIN TEMAS'

İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir. Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir. Cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü. Ancak ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir.

'KULUÇKA 5-21 GÜN ARASI'

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir.

'IŞIK HASSASİYETİ'

Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu bulgular ilk 5 gün ön plandadır. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Vakaların yüzde 95'inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75'inde ayak tabanlarını etkiler. Genital bölge ve kornea da etkilenir. Klinik tabloda bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebilir.

'EVDE KARANTİNA'

Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole edecekler. Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılacak. .