Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O videonun çekildiği tıp merkezi mühürlendi

Sağlık Bakanlığı, TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu ve merkez mühürlendi.

Trans TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in doğum mizansenli videoları, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada olay olan o görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezgin ve paylaşımdaki hastane hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Bakanlık, Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.

AMELİYATHANEYİ DOĞUMHANE YAPMIŞLAR

Haberde yer alan detaylara göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği tıp merkezi incelendi.

Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi.

Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.

Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.

TIP MERKEZİNİN MÜDÜRÜ KONUŞTU

Tıp merkezinin mesul müdürü Dr. C.Ö, 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti.

C.Ö, denetim saatinde olaydan haberdar olduğunu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.