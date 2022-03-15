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Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak; mülakat yok

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlarda mülakat yapılmayacağını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-15 20:40:40
Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak; mülakat yok

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında KPSS puanı belirleyici olacak. 5 bin 175 hemşire, 800 ebe ve 3 bin 293 sağlık çalışanları alınacak. Başvurular 22 Mart'a kadar ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

''Mülakat sınavı yapılmamaktadır''

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alınacak. Adaylar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 21 Mart'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlara yönelik açıklamasında mülakat sınavının yapılmayacağını belirtti.

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