Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı, 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alacak. Başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
2022-08-15 00:53:17
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek. AA .
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