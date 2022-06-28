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Sağlık Bakanı Koca: Sözlerim çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti.

3 Saat Önce
2022-06-28 08:35:28
Sağlık Bakanı Koca: Sözlerim çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.

Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.

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