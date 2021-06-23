Sağlık Bakanı Koca: Aşılama yaşı 18'e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgının kısa sürede sona ereceğine inancım tam.

Vefat tablosunu incelediğimizde, 65 yaş üzeri vatandaşlarda vefat sayılarının 2 kat fazla olduğunu gördük.

Aşıların ölümleri önemli ölçüde sınırladığına şahit oluyoruz.

Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 50 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla arttı.

Salgınla karşılaşmadan önlemler, toplumumuzu korumak için tedbirler aldık ve şimdi de aşıyla salgından kurtulmanın eşiğindeyiz.

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. 'Günde 1.5 milyon doz aşı yapabiliriz' dediğimde inanmıyorlardı. Canları sağ olsun.

Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.

Gelecek üç yıl boyunca ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı öngörülemese de 3-4 katı fazla ölüm beklenmektedir. Bu son derece hazin bir tablodur.

Özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar hızlı sağlamış olacağız.

Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızın aşılarını tanımlamış olacağız.

100 milyon doz Sinovac aşısının gelmesi gerekiyordu. Gelen miktar 34 milyon. Biontech'ten 4.5 milyon doz aşı geldi. 30 milyona tamamlanması temmuzun ilk 4 gününü bulabilir.

400 bin doz Sputnik V aşısı geldi.

Gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebiliriz.

Pandemiyi ülke gündeminden çıkarmak istiyoruz. Buna odaklanmış durumdayız.

Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.