Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Yeni bir kapanma olur mu?

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Türkiye'deki delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyleyen Bakan Koca, 'yeni bir kapanma olur mu' sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını söyledi.

Aşı tedariki açısından bir sorunun olmadığını, aşıların gelmeye devam ettiğini belirten Koca, "Hem BioNTech hem Sinovac, her iki aşımız da var." ifadesini kullandı.

Sputnik aşısının durumuna ilişkin soru üzerine, "Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz." diyen Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili, ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını bildirdi.

"Aşısı tamamlanmış sağlık çalışanları içinde vefat eden olmadı"

Bakan Koca, "2 doz aşı olmasına rağmen hastalananların sayısında artış olduğu" yönündeki iddialara ilişkin, şunları söyledi:

"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1,5 milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… Son kişiye yapılan aşı sonrası, aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlanmış aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar vefat eden olmadı."

Türkiye, son bir ayda nüfus başına en fazla aşılamanın yapıldığı ilk üç ülkeden biri oldu

Sağlık Bakanı Koca, bu sonuçların aşının etkili olduğunu gösterdiğini ve her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını kaydederek, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapıldığı üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok." dedi.

Vatandaşlardan bir direnç görmediklerini ifade eden Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranlarımız da artıyor." diye konuştu.

"İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde"

Öğretmenlerin aşılanma oranına işaret eden Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde." bilgisini paylaştı.

Koca, 12 yaş üzeri çocuklarda, ek bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını anımsatarak, yurt dışına gidişler için de şu an ek bir aşı gerekmediğinin altını çizdi.

"BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok"

İki doz inaktif aşı olanlar için belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünün görülmesi sebebiyle üçüncü dozun gerektiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek üçüncü bir doza ihtiyaç görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız."

"Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti"

Bakan Koca, toplum içinde hareketliliğin arttığına, tedbirlere uyumun azalmaya başladığına ve bunun vaka sayılarında artışa sebep olduğuna işaret etti.

Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'deki gidişatına ilişkin bilgileri paylaşan Koca, şöyle konuştu:

"Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta plus da giderek artmaya başlıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını, kapalı ortamlardan mümkün mertebe uzak kalmayı hassasiyetle uygulamalıyız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.