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Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon doz aşımız olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.' ifadelerini kullandı.

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Google News - Timeturk
22.05.2021 20:21:50
Sağlık Bakanı Koca: 270 milyon doz aşımız olacak

Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

"SIRASI GELEN VATANDAŞIMIZ AŞISINI OLMALI"

Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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