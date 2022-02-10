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Saffet Sancaklı'yı tabut taşırken soydular

Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu.

1 Saat Önce
2022-02-10 10:03:06
Saffet Sancaklı'yı tabut taşırken soydular

Sabah gazetesinin haberine göre bir süre tabut taşıyan Saffet Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Vatandaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti.

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Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Emniyette ifade veren Saffet Sancaklı, olay günü camii içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bereli bir şahsın kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi. Şikâyet üzerine emniyet güçleri güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ettiler. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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