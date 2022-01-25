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TIMETURK / GÜNDEM / Şafak Sezer neden TT oldu? Şafak Sezer 21 saattir yolda | Şafak Sezer yolları açın çağrısı

Şafak Sezer neden TT oldu? Şafak Sezer 21 saattir yolda | Şafak Sezer yolları açın çağrısı

Şafak Sezer neden TT oldu? Twitter gündeminde Şafak Sezer'in videosunun paylaşılması ve konuşulması üzerine konu araştırılmaya başlandı. 21 saattir yolda mahsur kalan ve video yayınlayan Şafak Sezer tt oldu. Peki ama Şafak Sezer neden yolda kaldı? Şafak Sezer yolları açın çağrısı...

2 Saat Önce
2022-01-25 14:49:47
Şafak Sezer neden TT oldu? Şafak Sezer 21 saattir yolda | Şafak Sezer yolları açın çağrısı

Şafak Sezer neden TT oldu? Twitter gündeminde Şafak Sezer'in videosunun paylaşılması ve konuşulması üzerine konu araştırılmaya başlandı. 21 saattir yolda mahsur kalan ve video yayınlayan Şafak Sezer tt oldu. Peki ama Şafak Sezer neden yolda kaldı? Şafak Sezer yolları açın çağrısı...

Şafak Sezer neden TT oldu?

Şafak Sezer bir program çıkışı evine ulaşmak için yola çıktı ve İstanbul'da yaşanan kar yağışı nedeniyle 21 saattir Hadımköy'de mahsur kaldı. 6 saatin sonunda twitter üzerinden video paylaşan Sezer'in hala yolda olduğu öğrenildi.

Şafak Sezer 21 saattir yolda

Şafak Sezer'in TGRT'de yayınlanan programa katılıp Erol Köse'yle konuşmasının ardından 21 saattir sanatçının aynı yerde mahsur kaldığı öğrenildi.

Şafak Sezer yolları açın çağrısı

Şafak Sezer Hadımköy'de mahsur kalmasının ardından Twitter'da 6 saat sonunda yetkililere seslendi. Seze;

"Arkadaşlar herkese selam. İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk, bayanlar var bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Lütfen devlet yetkililerine sesleniyorum, gözünüzü seveyim şurayı açtırın rica ediyorum. Biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burda da hastalar var rahatsızlar var." açıklamasını yaptı ve yolu gösterdi. .

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