DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?
Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver kaç yaşındadır? Dolandırıldı mı?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver dolandırıldı mı? Ebru Elver neden dolandırıldı?
Alevilere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?
''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!
Hindistan'da başörtüsü krizi büyüyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polislerin şark görev süreleri düşüyor
Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı? Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı
TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi | TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama
Babacan: Ülkemizin ara seçime değil, genel seçime ihtiyacı var
Apple'a ''Dokun ve Öde'' sistemi geliyor
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022 | TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TIMETURK / GÜNDEM / Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

1 Saat Önce
2022-02-09 14:04:48
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalandı.

ek-bilgiyle-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-firarisi-bursada-yakalandi_6624_dhaphoto5

Yeşil'in gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi.

Ekran Resmi 2022-02-09 14.40.26

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada  yere yatırılarak gözaltına alınan Seccad Yeşil'in İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

ek-bilgiyle-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-firarisi-bursada-yakalandi_6624_dhaphoto6

Olay nasıl meydana gelmişti?

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkân sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

 

safak_mahmutyazicioglu_kimdir_kac_yasinda_safak_mahmutyazicioglu_neden_olduruldu_h32530_450f2

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

ece-tnuL_cover

ECE ERKEN'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüren ve 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm organize şube ekibine teşekkür etti.

"MÜEBBET YEDİKLERİNİ GÖRMEK NASİP OLSUN"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ece Erken, "Allah'ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı" dedi.

6203a73ced13441560e04ef5 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş