Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, olaydan 13 gün sonra Bursa'da yakalandı.

Yeşil'in gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada yere yatırılarak gözaltına alınan Seccad Yeşil'in İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

Olay nasıl meydana gelmişti?

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkân sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde kedi maması poşeti içerisinde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne getirilen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

ECE ERKEN'DEN PAYLAŞIM

Öte yandan Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüren ve 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm organize şube ekibine teşekkür etti.

"MÜEBBET YEDİKLERİNİ GÖRMEK NASİP OLSUN"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ece Erken, "Allah'ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı" dedi.

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