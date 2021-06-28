Sadık Gültekin'den ilk YKS yorumları…

Eğitimci yazar Sadık Gültekin hafta sonu gerçekleşen YKS sınav sorularını genel olarak değerlendirdi

YKS'de matematik ve tarih belirleyici olacak! İşte YKS sonrası ilk yorumlar…

Dün TYT ile başlayan YKS maratonu, bugün AYT ile sona erdi. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Şimdi güzel bir tatili hak ettiniz, güzelce dinlenin. YKS ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda TYT'nin zorlayıcı, ancak AYT'nin orta zorluk derecesinde olduğunu söyleyebiliriz. AYT'de matematik testi haricinde genellikle tüm dersler orta zorluktaydı. Sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik, sözel öğrenciler için tarih derslerinin belirleyici olacağını söyleyebiliriz. TYT'de Türkçe testinde zorlanan adaylar, AYT'de daha kolay edebiyat sorularıyla karşılaştı. Sorular önceki yıllardaki sorularla benzerlik gösteriyordu. AYT'de bilgi kadar yorum kabiliyeti de istendi. AYT'de yorum gücünü ölçen sorular adayları biraz zorladı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı. Bilgi ile bilginin yorumunun beraber ölçüldüğü bir sınavla karşılaştık. Anlam bilgisi ve edebiyat soruları ile öğrencilerin yeterliliği sınanmış. Anlam bilgisi ile öğrencinin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliği ölçülmüş. Edebiyat sorularında ise sanatçılar, eserler ve terimler sorgulanmış. Sorular, ezber bilgiye sahip olan öğrencinin değil, bilgileri özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı tarzda hazırlanmış.

MATEMATİK: Müfredata uygun seçici sorulardan oluşan bir sınavla karşılaştık. Birden fazla kazanım ve bilginin aynı soruda bir arada sorgulandığı bir sınavla karşılaştık. Sadece belirli konuları çalışarak başarılı olunabilecek bir sınav değildi. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Matematik sınavının sonucu, adayların sıralamasını belirleyecek. TYT mantığında sorular vardı. Zorluk seviyesi ve yapılabilirliği önceki yıllara daha yorucu seviyede bir sınavdı.

TARİH: Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyor. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyor. Tarih sorularının bilgi ve yorum ağırlıklı sorulardan oluştuğu görülüyor. Sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorulara yer verilmiş. Sadece çalışan öğrencilerin başarılı olacağı, yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencinin zorlanacağı bir sınavdı.

COĞRAFYA: Bilgi ağırlıklı sorular yoğunluktaydı. TYT'de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor. Ayrıca sorularda harita, tablo ve grafik yorumlama özelliklerinin sorgulandığı görüldü. Haritalı sorularda, grafik ve tablo sorularında öncüllere dikkat eden, doğa ve insan etkileşimini yorumlayabilen, olayların neden sonuç ilişkisini dikkate alarak soruları çözen öğrencilerin başarılı olacağını düşünüyorum.

FELSEFE GRUBU: Sosyal Bilimler-2 testinin en kolay testinin felsefe grubu olduğunu söyleyebiliriz. Sınavın kavram ve paragraf yorumlamaya dayalı, öğrencileri çok detayla yormayan sorulardan oluştuğu göülüyor. Sosyoloji soruları günlük hayatın içinden seçilmiş, anlaşılması kolay, akıl yürütme ile doğru sonuca ulaşmaya yönelik sorular olduğu görülüyor. Psikoloji sorularının kavramları sorguladığı, mantık sorularının ise doğrudan bilgiyi kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğu görüldü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular genelde temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçüyordu. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan bir sınavla karşılaştık. Bilgiye hakim olan adayların rahatlıkla yapabileceği sorular vardı.

FİZİK: Öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuş. Bazı soruların birkaç kazanımı birlikte ölçmeye yönelik olduğu görüldü. Zor ve belirleyici birkaç soru vardı. Sınav hazırlığı sırasında çok soru çözmek yerine, bilgileri günlük hayattaki olay ve gözlemlerle birleştirebilen adayların daha başarılı olabileceği bir sınavdı.

KİMYA: Temel kimya bilgilerinin sorgulandığı bir sınavla karşılaştık. Sorular, açık ve anlaşılır ifadelerle sorulmuş. Soruların zorluk düzeyi beklenildiği gibiydi, seçici ve eleyici sorular yoğunluktaydı. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyordu. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verilmiş.

BİYOLOJİ: Sorular ortaöğretim programı kazanımlarına uygun, son derece sade ve anlaşılır bir dille kurgulanmış. Görsel içerikli sorular az sayıda tercih edilmiş. Bazı sorulardaki çeldiricilerin güçlü olması, öğrencileri zorladı. Ayırt ediciliği yüksek bir sınavdı. Soruların öğrencilerin bilgiye ulaşma becerisini ölçermeye yönelik hazırlandığı görülüyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.