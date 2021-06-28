DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Murat Akan: Gates ve Fauci’den sonra Daszak’a da operasyon çekildi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti
Honda'nın ilk elektrikli SUV modelinin ismi belli oldu: Prologue
Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nereli kaç yaşında?
Rönesans Holding'den 'Şehir hastaneleri Danimarkalı şirkete satıldı' iddialarına yanıt
Rusya'dan Çad'a askeri teçhizat desteği
Londra'da büyük patlama ve yangın!
İstanbul, dünyada bisiklet kullanan 90 şehir arasında 74’üncü sırada
Mucize doktor'un Ali vefası Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu hayatları birleştirdi
Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim? Fuat Tosyalı kimdir?
Kim'in son görüntüsü Kuzey Korelileri üzdü
Alanya’da kesintisiz bisiklet yolu hayata geçiyor
Bir ülke daha Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak
Hafif ticari araçlar için Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Doblo Caddy şoförleri psikotenkik raporu alması zorunlu mu?
Uyku Hakkında Bilgiler: Uyku İle İlgili 3 Bilgi

'Sadece diplomayla hekim de olunmuyormuş...'

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘sakın hastalanıp elimize düşmeyin’ tehdit içerikli mesajı nedeniyle tepki çeken Prof. Dr. Bengi Başer’in önceki gün sosyal medyada yayılan ‘Katar’ yalanını da paylaştığını hatırlattı

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 15:18:32
'Sadece diplomayla hekim de olunmuyormuş...'

"Diplomayla olmaz olmaz, hâkim olanlar..."

Twitter'da insanlara "sakın hastalanıp elimizi düşmeyin" diye tehditler savuran sonra da silen Prof. Dr. Bengi Başer'i pandemide meşhur olan korku figürlerinden.

Geçen gece de yine işi gücü bırakmış, sabah sınava girecek milyonlarca gencin moralini bozmak için Twitter'daki yalan ateşine benzin döküyordu.

Evet evet, şu Katarlı gençlerin Türkiye'deki tıp fakültelerinden sınavsız diploma alacağı asparagası işte.

Ardından da haberini yapan T24 gibi CHP yandaşı sitelerin bile özür dileyerek paylaşımlarını silince o da yaydığı "ırkçı yalanı" sayfasından kaldırdı.

Merak ediyorum...

Hemşireler, sağlık görevlileri yoğun aşı mesaisinden başlarını kaldıramazken pandemi meşhuru bu tipler trollüğe nasıl vakit buluyorlar?

Maaşlarını ödeyen hastaneler, kendilerinin hekimlikle bağdaşmayan kişisel reklam faaliyetlerine nasıl göz yumuyor?

Sormak hakkımız...

Ekranlarda insanları korkutan, tehdit eden, parti trolü seviyesinde siyaset yapan bu isimlerin, tedavi sırasında sinirlerine hakim olabileceklerinin garantisini verebiliyorlar mı?

Zira görüşlerini paylaşmadığı bir kısım vatandaşın hastalanıp eline düşmesi halinde, hipokrat yeminini askıya alacağını itiraf eden önümüzdeki profil, bildiğimiz, tanıdığımız hekimlerimize hiç benzemiyor.

Siz söyleyin, nefretlerinİ sırıtarak saklamaya çalışan Korona ünlülerinin, görüş belirten hastasını "tıp okumamış cahiller" diye küçümsemeyen, parmak sallamayan, tehdit etmeyen, umut veren, nazik hekimlerimizle uzaktan yakından alakaları var mı?

Mahsuni Şerif "Diplomayla olmaz olmaz, hâkim olanlar..." diye yakınıyordu ya...

Pandemide gördük ki, yalnızca diplomayla hekim de olunmuyormuş...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş