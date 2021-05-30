SADAT'tan 'Sedat Peker' açıklaması

SADAT, Sedat Peker’in ‘El Nusra'ya silah, araç, mühimmat ve ekipman yolladılar’ iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Hakkında organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker, yayınladığı son videoda, TSK'dan irticai faaliyetler nedeniyle atılan askerlerin öncülüğünde, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan özel güvenlik şirketi SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)'la ilgili iddialarda bulundu.

SADAT'ın "Sedat Peker yardım konvoyu" üzerinden Suriye'ye, cihatçı El Nusra'ya silah, araç, mühimmat ve ekipman yolladığını iddia eden Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT'çılar yolladı” dedi. Söz konusu iddiaya SADAT'tan yanıt geldi.

SADAT'TAN AÇIKLAMA

SADAT tarafından yapılan açıklamada, "SADAT Savunma'nın (iftira edildiği gibi) Suriye'de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve/veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır. Daha önce de yürütülen iftira kampanyalarına cevabi açıklamalarımız internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır. Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda; 'Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme' maskesi altında 'silah kaçaklığı' yaptığını itiraf etmiştir. Türkiye'de yargılanmakta olan Peker'in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek ‘çamur at, tutmasa bile izi kalır' mantığıyla hareket ettiği görülmektedir.

İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma'yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.

İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz. Peker videosunda terörist gruplara silah sattığını itiraf etmektedir; fakat şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.