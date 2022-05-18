SADAT Başkanı Tanrıverdi: Kılıçdaroğlu'nun niyeti görüşmek değil şov yapmaktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışıyla yeniden gündem olan SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a baskını ile igili soruya Tanrıverdi, 'Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tanrıverdi'nin açıklamaları şöyle:

"SADAT, 2012 yılında Türkiye'ye dost ve müttefik ülkelere savunma ve güvenlik alanında, ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına yönelik özel stratejik danışmanlık hizmetleri, özel askeri eğitimler ve donatım hizmetleri verilmek üzere kurulmuş bir ticari şirkettir. SADAT, kurulurken ne yapacağını detayları ile yazmış. İzin başvurusunu yapmış. Yasal bir engel olup olmadığı aylarca incelenmiş.

Türkiye'nin medeniyet coğrafyası belli. Burada konumlanan şey Avrupa karşıtlığı değil. Burada önemli olan Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerine bunu yapmak.

'SURİYE'YE YÖNELİK BİR ÇALIŞMAMIZ OLMADI'

Hizmet tekliflerimizi 60 civarı ülkeye verdik. 20-25 tanesine şimdiye kadar proje ürettik. Suriye'ye hiç hizmet paketimiz olmadı, Suriye'deki muhaliflerine de bir donatı hizmetimiz de olmadı. Libya'da 2013'te çeşitli projeler geliştirdik. Erdoğan açıklamayı yaptığında Hafter'e karşı mücadele ederiz diye ümitlenmiştik.'

ASSAM AÇIKLAMASI

ASSAM bir stratejik araştırma kuruluşu. AB mevzuatlarına benzer fikri çalışmalar yapılsın diye kuruldu.

İslam Birliği'nin başkanının kim olacağı sorusuna yanıt veren Tanrıverdi, ''İslam Birliği'ne katılmak isteyen ülkeler, kendi parlamentolarında bunu oylarlar; bu oylama neticesinde ülke birliğe katılmayı kabul ediyorsa bir üst parlamento oluşturulsun. O belirlesin; dönem başkanlığı artık ne oluyorsa."

Adnan Tanrıverdi'nin 'Mehdi'yi bekliyoruz' açıklamaları hatırlatınca Melih Tanrıverdi, ''Arada bazı cümleler yok, kesilmiş. Hızlıca anlatmaya çalışıyor orada. Çeşitli ülkelere gittiğimizde Adnan Paşa, ileri gelenleri Adnan Paşa'nın toplantılarında bulunurlar. Adnan Paşa onlara şunu der: ''İslam ülkeleri de bir birlik oluşturmasın mı?'' diye sorar. Hep aldığı cevap şudur: ''Bizde bunu yapacak güç yok. Mehdi gelecek, bizi toplayacak'' der. Ne yapacağız biz oturup bekleyecek miyiz biz? Adnan Paşa orada Mehdi'nin gelmesi için ortam hazırlayacağız demiyor. Yanlış anlaşıldı. Adnan Paşa hiçbir zaman oturup ''Mehdi'yi bekleyelim'' demedi'' ifadelerini kullandı.

GAYRİ NİZAMİ HARP FAALİYETLERİ İDDİALARI

"Kime veriyoruz bu eğitimleri? Bu silahlı kuvvetlere ve polis teşkilatına verilecek eğitim. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etti süpersonic füzelerle Ukrayna'yı vurdu, sivilleri katletti. İnsanları çukurlara doldurup infaz etmişler."

'Gayrinizami eğitim Türkiye'de vermiyoruz. Paketlerimiz var. Biz bu eğitimleri silahlı kuvvetlere ve polislere verilecek bir eğitim paketi. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini vurdu, sivilleri öldürdü. Ukrayna şu an meşgul yerlerde gayrinizamı harp faaliyeti yürütüyor. Zamanında İngiltere, Ukrayna'ya vermişti. Ülkeler barış dönemlerinde bu hazırlıklarını yaparlarsa; işgale maruz kaldıkları takdirde başarılı olma şansları atacaktır.

"KILIÇDAROĞLU'NUN NİYETİ GÖRÜŞMEK DEĞİL

ŞOV YAPMAKTI HERHALDE"

Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik. Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil şov yapmaktı herhalde.

O gün çok yorgun ve bitkin vaziyetteydik. Ali Bey, şirkete geldiğinde ne oluyor diye bakmak için dışarı çıkmış. Engin Altay'a ''Neden randevu almadınız?'' diye soruyor.

Kameralar açık, telefonlar açık gelmişler ziyarete. Bu misafirlik değil, şov yapmak.

Verdiğimiz hizmetler, hukukçular tarafından detaylı inceleniyor. Biz nereye basıp nereye basmamız gerektiğini biliyoruz. Biz bir ülkeye hizmet vereceğimiz zaman o ülkenin silahlı kuvvetlerine iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na bilgi veriyoruz. Vermeyin denilse vermiyoruz.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARI

Sedat Peker bir itirafta bulunuyor. Kendi götürdüğüm tırların içinde bu malzemeler vardı. Bir kısmını El Nusra'ya teslim edildi.

Biz Suriye muhalefeti ile El Nusra ile terör örgütleri ile çalışmadık, çalışmayız. Özgür Suriye Ordusu da dahil. Eğer Sedat Peker ben bunları götürdüm diyorsa bu onların problemi. Sedat Peker, SADAT'tan randevu talep ediyordu. Randevu talebini kabul etmedik. Davet etti, davetini kabul etmedik. Bizim organize suç örgütü lideri ile ne işimiz olabilir ki? Biz anarşist, terörist değiliz. Bizim ekibimiz TSK'nın onurlu subaylarından oluşuyor.

Sedat Peker bize ''Benimle resmi olarak görüşmek istemiyorsunuz. Ben düğüne davetliyim, siz de gelin. Düğünde denk gelmişsiniz gibi yapalım'' diyordu.

Benim tahminim Sedat Peker'i 'iyi keklemişler, biz SADAT'tan geliyoruz' diye. Kendisi de o randevu taleplerini teyit etmek için ilettiğini düşünüyorum.'' .