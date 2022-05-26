SADAT Başkanı Tanrıverdi: 'Biz iç siyasetin unsuru ya da figürü değiliz'

Cumhuriyet gazetesinin sorularını cevaplandıran SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, 'Kılıçdaroğlu’na kapımıza dayanan biri olarak dava açmaya hazırlanıyorum, ne yapıyorsa inceliyorum. Biz iç siyasetin unsuru ya da figürü değiliz' dedi.

Seçim güvenliği başta olmak üzere Türkiye'nin kritik konularında ismi öne çıkan SADAT'ın başkanı Melih Tanrıverdi, kapılarına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için dava açmaya hazırlandığını söyledi; "Ne yapıyorsa inceliyorum. Benimle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını FETÖ'cüler dile getiriyor. Bu iddialar sufle edilmiş ve Kemal Bey'e verilmiş" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un sorularını yanıtlayan Tanrıverdi, “Bizim hizmet alanlarımız silahlı kuvvetler ve polislerin alanlarına yönelik. Sivil halka ve Türkiye'nin içerisine yönelik faaliyetler değil bunlar” diye konuştu.

“Eğer faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışma yürütüyor olsak bunları açık açık koymazdık”

Tanrıverdi, “Türkiye yakın tarihine baktığımızda faili bulunamayan olaylar söz konusu. Yine de bu başlıklar normal mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biz eğer faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışma yürütüyor olsak bunları açık açık koymazdık. Biz Türkiye'de geçmişte faaliyet yürütmedik bundan sonra da yürütmeyeceğiz. Bunu defalarca dile getirdik, getireceğiz de. 10 yıllık bir şirketiz böyle bir şey yapıyor olsaydık bu, dedikodu düzeyinde değil de belgeli biçimde ortaya konmuş olurdu. Bir önceki seçim döneminde de Meral Akşener ve Ümit Özdağ benzer iddiaları dile getirdiler. ‘SADAT diye bir yapı Konya'da ve Tokat'ta silahlı kampları var ve sandık güvenliğini tehlikeye düşürecekler' dediler. Savcılık ifadeye çağırdı Akşener'i ‘Belgeleri teslim edin' dedi. Ama Akşener ‘Duyum aldım sadece' dedi. Seçimlerde bir şey oldu mu, Olmadı.”

“Biz iç siyasetin unsuru ya da figürü değiliz”

Tanrıverdi, Türkiye'deki seçim güvenliği kaygısına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

“Biz iç siyasetin unsuru ya da figürü değiliz. Biz özel askeri şirketiz ve müşteri portföyümüzü Türkiye'nin yurt dışındaki dost ve müttefi olan ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatları oluşturuyor. Dolayısıyla bizim buraya dair bir fikrimiz olamaz. Bu devletin güvenlik kurumlarını ilgilendiren kısımlar. Bir askeri şirketten bu konuda çözüme katkı talep edilmesi akıl dışıdır.”

“SADAT olarak, Suriye iç savaşında cihatçı gruplarla ilişkimiz olmadı”

“Suriye iç savaşında cihatçı gruplarla ilişkiniz oldu mu?” sorusuna, “SADAT olarak soruyorsanız olmadı” diye yanıt veren Tanrıverdi, “Sivil toplum çalışmaları kapsamında her kesimle görüşüyoruz irtibata geçiyoruz ama hizmet sunma anlamında olmadı. Herhangi bir hizmet sunmadık” diye konuştu.

“Türkiye'deki istihbara ve güvenlik kurumlarıyla bağlantımız yok”

Türkiye'deki istihbara ve güvenlik kurumlarıyla bağlantıları olmadığını vurgulayan Tanrıverdi, “Ayağımızı nereye basmamız gerektiğini biliyoruz, gri noktalardan uzak duruyoruz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu'na kapımıza dayanan biri olarak dava açmaya hazırlanıyorum, ne yapıyorsa inceliyorum”

“Atatürk Türkiye'nin kurucu önderidir. Bir değeridir. Tarihinde önemli bir yeri vardır. Kemalist değilim ama Atatürk'ü kendime düşman olarak görmüyorum” diyen Tanrıverdi, “Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi kendinize rakip olarak görüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Rakip olarak görmüyorum ama kapımıza dayanan biri olarak dava açmaya hazırlanıyorum. Ne yapıyorsa inceliyorum. Benimle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını FETÖ'cüler dile getiriyor. Bu iddialar sufle edilmiş ve Kemal Bey'e verilmiş.”

"Hakkımızdaki haberler yüzünden işler azaldı"

Tanrıverdi, “Hakkımızda şu an çıkan haberlere benzer haberler çıktığında olumsuz etkileniyoruz. Bazen 6 ay bazen 1 yıl bütün projelerimiz duruyor. O dönemler ciddi zararlar ediyoruz. Bizimle ilgili basında ne kadar az haber çıkarsa iyi” dedi. .