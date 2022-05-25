SADAT Başkanı’ndan ‘Mehdi’ açıklaması

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, “Bize bugüne kadar 200’ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldı. 'Ben Mehdi’yim' diyen başvurular var. Yurtdışından bile başvurular var. Adam yazıyor, 'Ben Mehdi’yim, geldim, hazırım, neredesiniz?' diye...' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden sonra SADAT tartışmaları devam ediyor.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Serbestiyet'ten Mustafa Ali Aykol ve Enis Aydın'a verdiği röportajda eski SADAT Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” çıkışından sonra kendilerine 200'ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldığını açıkladı.

Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu süreçte Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında yapısal değişiklikler yapıldığını belirten Melih Tanrıverdi'nin röportajından ilgili bölümler şu şekilde:

“Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı, Adnan Paşa'nın Türkiye'nin meseleleri ile ilgili ciddi çözüm önerileri olduğunu gördü”

"1996'dan 2016'ya kadar geçen süredeki çalışmalara Cumhurbaşkanımız detayları ile vakıf. Raporları ona da gönderiyordu Adnan Paşa. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı, Adnan Paşa'nın Türkiye'nin meseleleri ile ilgili ciddi çözüm önerileri olduğunu gördü. Geçmişte birçok partiden milletvekilliği teklifi almış bir isimdi Adnan Paşa.

2016'da 15 Temmuz'dan sonra bir teklif geldi Adnan Paşa'ya Cumhurbaşkanı başdanışmanı olması için.

Kim ulaştı? Nasıl bir süreç oldu?

O kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. Kendisine teklif edildi. Herhangi bir parti üyeliği teklifi değildi bu. ‘Madem çözüm önerilerin var, gel başdanışman olarak görev al' denildi. Cumhurbaşkanımız öyle irade etti diye düşünüyorum. Bu bilgiye sahip değilim.

Adnan Paşa ile bu süreci konuşmadık. O böyle şeyleri anlatmaz. Basına da anlatmaz, bize de anlatmaz. Ben danışmanlık teklifi üzerine fikir yürütüyorum.

Bu hikâyenin çok konuşulan bir de sonu var. İçinde ‘Mehdi' kelimesi geçen o kısa açıklamanın ardından.

Adnan Paşa 2016 yılında göreve atandı ve görev yaptığı sürede Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında kendisinin yıllardır bahsettiği yapısal değişiklikler gerçekleşti. Adnan Paşa yaptı deyip ‘Her şeyi biz yaptık' gibi bir algı oluşturmak istemiyorum ama ASDER toplantılarında konuşulanların tamamı 2016'dan sonra gerçek oldu. Nitekim ASDER'in bir toplantısında Adnan Paşa'nın “15 Temmuz'dan sonra ne istediysek oldu” diye bir açıklaması basında da yer aldı. Çünkü ASDER toplantılarında bu yapısal değişiklikler yıllarca konuşulmuştu.

2019 yılına gelindiğinde, Adnan Paşa “Ben buradaki her şeyi rayına oturttum. Artık daha fazla görev yapmama gerek yok. Bu şekilde devam ettiği sürece her şey, Türkiye'nin önü açık. Türkiye vesayetçi rejimden kurtuldu. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki konseptini değiştirdik. Terör bitti” dedi.

Bakın, 2016'da Adnan Paşa danışman olduktan sonra terörün bitmesi 6 ay sürmedi. Her tarafta bombalar patlıyordu. Sürekli terör eylemleri oluyordu. Bıçakla kesilmiş gibi bitti. Neden? Çünkü Türkiye savunma konseptini değiştirdi o dönemde.

Adnan Tanrıverdi'nin önayak olduğunu düşünüyorsunuz?

O yaptı demeyeyim ama dönüp araştırın, bakın. Ben böyle bir iddiada bulunuyor olmayayım, siz dönün bakın.

Danışmanlığın sona ermesi mevzusuna dönersek, 2019'un başında Adnan Paşa “Benim burada yapacağım bir şey kalmadı. Savunma ve güvenlik alanında her şey rayına oturdu” dedi. Görevi bırakmak istediğini söyledi.

Bu süre içerisinde Erdoğan ile yakın temastaydı?

Tabii ki.

Peki Erdoğan neden “SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan bir alakam yok” dedi. Bu açıklamaya kırıldınız mı?

Hayır kırılmadım, neden kırılayım. Doğru söylüyor. Ben hayatımda hiç, bir kez bile Cumhurbaşkanımızı görmedim.

Adnan Bey nazarında soruyoruz bunu ama.

Adnan Paşa 2016 yılında Beştepe'ye danışman olarak giderken rozetini çıkarttı. İstifa etti ve gitti. Ben Adnan Paşa'dan hiç dinlemedim Beştepe ile ilgili süreci. Adnan Paşa böyle konuları bizlerle konuşmaz. Adnan Paşa evini Ankara'ya taşıdı, Külliye'de tam zamanlı olarak görev yapıyordu. Bunu SADAT'tan kimseyle, bizlerle konuşmadı, konuşmaz. Biz sadece kendisini arada ziyarete gidiyorduk. Adnan Paşa bir devlet adamı olarak 2016-2019 yıllarında görev yaptı.

Görevi bırakmayı düşünürken bu düşüncesini bizimle paylaştı. Tam o dönemde de Türkiye yerel seçimlere gidiyordu. Biz kendisine o zaman ayrılmasının yanlış yorumlara sebep olabileceğini söyledik. Seçimler geçtikten sonra görevden ayrılmasını söyledik. O da hak verdi ve seçimlerin geçmesini bekledi. 2019 seçimleri geçti. 2020 Nisan'ı gibi ayrılmayı planlıyordu Adnan Paşa ama kendisinin görevden ayrılması üzerinden Cumhurbaşkanımıza saldırılmasına da gönlü razı gelmiyordu. Yoksa kimse Adnan Paşa'ya “Görevi bırak” ya da “Sen bize zarar veriyorsun” gibi bir şey söylemedi. Bunlar açık konular.

Aralık ayında Mehdi tartışması çıktı. Bize bugüne kadar 200'ü aşkın Mehdi başvurusu yapıldı. Ben Mehdi'yim diyen başvurular var. Yurtdışından bile başvurular var. Adam yazıyor, “Ben Mehdi'yim, geldim, hazırım, neredesiniz?” diye… .