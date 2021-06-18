SADAT: Aleyhimizde kasıtlı karalama yapılıyor

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in iddialarında adının geçmesiyle gündeme gelen savunma danışmanlığı kuruluşu SADAT, dün bir kez daha HDP İzmir il binasına yapılan saldırının ardından hakkında bazı ‘bağlantı’ iddiaları sürüldü. Kısa süre önce Yeni Akit gazetesinden Fatma Gülşen Koçak’a konuşan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, SADAT hakkında ileri sürülen iddiaları cevaplandırmıştı. İşte o röportaj…

SADAT en temel meselelerde teklifler sunuyor ve strateji belirliyor. Aslında yapılması gerekenleri dillendiriyorsunuz. Bunlardan birisi de İslam Birliği'nin kurulmasının gerekliliği. Avrupa Birliğini kurarken İslam Birliği neden kurulamıyor. Ya da şöyle soralım. İslam Birliği neden kurulmalı?

İslam ülkelerinin birlik oluşturma gereği tartışma götürmeyecek bir konu. ABD, takriben 50 devletten teşekkül eden birleşik bir devlettir. Yine Avrupa Birliği örnek verilebilir. Rusya'da bir birliğe sahiptir.

Peki, İslam ülkeleri niçin darmadağınık? İslam ülkelerinin de birlik teessüs etmeleri gerekmez mi? Tabii biçimde lüzumludur. Ve bu kurulmadığı takdirde Filistin, Keşmir, Afganistan, Suriye, Libya bölgelerinde yaşadığımız sorunlar tamamıyla bir birliğin olmamasından kaynaklıdır. Bütün sorunların çözümü İslam ülkelerinin birlik oluşturmasından geçmektedir. Bununla dertlenen insanlar bir araya gelince buna uygun bir kuruluşa imza atmak istedik. Ve sorduğumuz ilk soru da: İslam ülkeleri nasıl birleşir?

Bu yüzden bir model çıkartmanın gerekliliği doğdu. Bunun fikri çalışmalarını yapmaya çalışınca ASSAM bir kurumsal yapı olarak ortaya çıkmış oldu. 2013 yılında kurumsal kimlik olup, bir dernek çatısı altında toplandı.

ABD veya Avrupa Birliği gibi bir siyasi yapıdan bahsettiğimiz zaman devletlerin faaliyet alanına giren altı tane ana konu var.

1.Siyasi birlik: Avrupa Birliği'nde devletlerin bir Avrupa Parlamentosu var. Bunlar orada temsil ediliyor. Ve dönem başkanlıkları şeklinde yönetiliyor. Bu bir modeldir mesela. Kendilerine özgü bir mevzuatı var.

2.Ekonomi: Devletlerin arasında ekonomik işbirliği gerekmektedir.

3.Savunma: Savunma sanayin de bir işbirlik olması gerekmektedir.

4.Dış politikada birlik

5.Ortak adalet sistemi

6.İç güvenlik

Bu altı konuyu çözerek bir sivil toplum inisiyatifin de çalışmalara başladık. Sivil toplum düzeyinde seminerler, konferanslar düzenledik, daha sonra beynelmilel seviyeye çıkardık. 2017 yılından itibaren kongreler düzenlemeye başladık. Programlanmış tematik stratejik bir araştırmalardan bahsediyoruz.

SADAT hakkında içeride ve dışarıda spekülasyonlar oluşturuluyor? Sürekli bir saldırı ve karalama operasyonu var. Bunların sebebi nedir?

ASSAM, 6 fonksiyon üzerinde çalışırken bunlardan birisi savunma ve savunma sanayi işbirliği bahsiydi. Bu uzmanlık gerektiren bir alan. Silahlı kuvvetlerin içinden olmayan bir adamın bunu anlaması çok da olası değil. Fakat ASSAM ve SADAT'ın kurucuları ya silahlı kuvvetlerden ya da 28 Şubat'tan dolayı uzaklaştırılmış kişilerdir. Bunların uzmanlık alanı askeri konular. Biz ASSAM'ın öne sürdüğü savunma sanayi işbirliğinin ne kadar uygulanabilir olduğunu SADAT üzerinden test ediyoruz.

Bir model ortaya koyuyoruz daha sonra da uluslararası alanda –askeri uzman olarak-bunun ne kadar uygun olduğunu test ediyoruz. Siyasetçiler, iktisatçılar kendi alanlarını test edebilirler. SADAT, sahada ASSAM'ın modelini gerçekleştirmeye çalışır. Ve savunma danışmanlığı yapar.

Uluslararası ve yerel basında özel askeri şirket olarak gösteriliyor ama özel askeri şirketlerin faaliyet alanları geniştir. Bizler bütün bu dallarda etkin değiliz. Bilhassa askeri danışmanlık, özel eğitimler ve donatım alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

ASSAM ve SADAT hakkında bu kadar spekülasyon yapılmasının sebebi ise ASSAM ve SADAT, İslam ülkelerinin idari birliği için çalıştığından dolayı Küresel Güçlerin, Ortadoğu ve Afrika da ki menfaatlerine olumsuz etkilemektedir.

ABD Savunma Bakanlığından son zamanlarda işi Türkçe twit atmaya kadar ilerletmiş vaziyette. SADAT'ı karalamak ve Türkiye'de kamuoyu oluşturmak için Twitlerini Türkçe paylaşıyor.

15 Temmuz'da sivillere ağır silahlardan dağıtıldığı iddia edildi. 15 Temmuz günü silah dağıtımı yaptınız mı?

Çok ilginç bir kurgu ile karşı karşıyayız. Çünkü çok küçük bir kadromuz var. Böyle bir kadro nasıl silah dağıtabilir? Nasıl böyle bir çalışma yürütebilir. Bu akıllara ziyandır. Gerek FETÖ, gerek HDP ve CHP benzer iddiaları sürekli dile getiriyorlar. Ben bu iddiaları kategorize edersem şöyle sıralayabiliriz: “SADAT, yasa dışı bir kuruluştur.” Hayır, SADAT özel hukuki tabii yasal bir şirkettir. 2011 yılının Kasım ayında ilk başvurusunu yapıp; 2012 yılında tescil olmuştur.

Bir şirketin tescil edilmesi olsa olsa 10 gündür. Fakat SADAT alanında yeni bir şirket olma özelliğinden ötürü Ticaret Odası, “Böyle bir şirket kurulabilir mi?” sorusuyla araştırmaya başlıyor. Şirketin kurulamaması için her türlü yasal engel ve kılıf bulunmaya çalışılıyor. Çünkü o dönem FETÖ'nün aktif olduğu dönemlerden. Tabii, yasal bir kılıf bulunamayınca 2012'nin Şubat ayında tescil edilmek zorunda kalınıyor.

Peki hakikatin peşinde olanlar için soralım. SADAT'ın tam amacı nedir?

Tüzüğümüzde ki bir maddeyi sizlerle paylaşayım. Türk Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiştir. “Uluslararası alanda savunma danışmanlığı güvenlik güçlerinin eğitimi, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı kıyafet ve yiyeceklerin, Türkiye ve üçüncü ülkelerden üretimi ve alımı-satımı, ihalelere girmek, teklifler vermek-almak, ithalat vermek ve almak, güvenlik güçlerinin duyacağı her türlü servis ve bakım hizmetlerini vermek, güvenlik güçlerinin iskân ve eğitim için tesislerin inşaatını yapmak 5201 sayılı kanun gereğince kontrole tabi tutulacak park araç gereçleriyle, silah -mühimmat ve yedek parçalar, patlayıcı silahlara ait teknolojik gelişmeler ve 2011 yılında yayımlanıp müteakip yıllarda yayımlanacak olan harp, silah, mühimmat, patlayıcı madde, tüm yedek parçalarını yurt dışından almak-satmak, depolamak, ithalat ve ihracatını yapmak. ” daha sonra ki fıkralarda ise detaylar anlatılıyor. Ticaret Sicil gazetesinden araştırarak herkes buna ulaşabilir.

Herkes bu bilgilere ulaşabildiği halde SADAT aleyhinde kasıtlı karalama yapılıyor. Yasal olmayan ve silahlı kuvvetler ile polis teşkilatının ilgilendiği konularda faaliyet gösterdiği iddiasında bulunarak dezenformasyon yapılıyor. Ticaret Sicil gazetesinden herkes bunları araştırabilir.

Vahim iddialardan birisi de SADAT'ın Cumhurbaşkanımızın özel ordusu olduğu yönünde. Bu hususta ne dersiniz?

Evet. Yine SADAT'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özel ordusu olduğu yönünde iddialar öne sürülüyor? SADAT'ın kesinlikle böyle bir organizasyonu yoktur. Türkiye'nin kendi iç ve dış güvenliğini sağlayan kurumları vardır. SADAT savunmanın ne Türkiye'nin ne de Cumhurbaşkanının güvenliğini sağlayabilecek bir yetkisi, sorumluluğu yoktur. Dışarıdaki vatandaş ne ise bizlerde öyleyiz. Bunlar dezenformasyondan ileriye gitmez.

SADAT'la Cumhurbaşkanımızın irtibatlandırılması SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin bir dönem Cumhurbaşkanımızın danışmanlığını yapmış olmasından kaynaklanıyor olabilir mi?

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuzdan sonra Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı. Bununla birlikte güvenlik ve dış politikalar üyeliğine de atandı. SADAT'ta ki çalışmaları ve devletteki çalışmaları birbirinden bağımsızdır. SADAT, yöneticileri kesinlikle devlet içindeki bilgilerden haberdar olma imkânı yoktur. Bu iki şey birbirine karıştırılıyor.

Adnan Tanrıverdi Paşa Güvenlik açısından Devlete nasıl bir öneri ve strateji sundu?

Adnan Tanrıverdi, 2016 yılında vazifeyi aldıktan sonra Türkiye'nin terörle mücadele stratejisi değişmiştir. 2016'dan önce “Terörist geldiğinde yakala” mücadelesi yerine “Teröristi kaynağında kurut” fikrine geçilmiştir. Savunma bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 2015'den geçen geçen senenin başına kadar 18 bin terörist etkisiz hale getirilmiş. Her şey tersine döndü.

Teröristlerin ve terör destekçisi bazı medya ve merkezlerin SADAT'a yönelik karalama operasyonlarının sebebi tam da bu olabilir mi?

Evet. Teröristler bunu hazmedememektedir. Bunu SADAT'ın yaptığı söyleniyor. Bu devletin politikasıdır. Bu politikanın oluşmasında Adnan Paşa'nın da bir tuzu biberi olmuştur ama ne boyuttadır bilmiyorum. Ama bu SADAT'ın çalışması değildir.

Yeni Akit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.