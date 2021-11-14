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Sacit Aslan'dan Sedat Peker açıklaması: Mafya diyemem, kabadayıdır
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Sacit Aslan'dan Sedat Peker açıklaması: Mafya diyemem, kabadayıdır

'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker için 'Mafya olarak asla ve kat’a kabul etmem. Kabadayıdır' açıklamasında bulundu.

47 Dakika Önce
2021-11-14 10:45:58
Sacit Aslan'dan Sedat Peker açıklaması: Mafya diyemem, kabadayıdır

‘Gazinocular Kralı'nın oğlu Sacit Aslan, raflarda yerini alan ‘Bir Masalda İki Kral Olmaz' adlı kitabı ve gündeme ilişkin konular hakkında Halk TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

Aslan, son zamanlarda başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birtakım üst düzey isimler hakkında ileri sürdüğü iddialarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker için “Mafya diyemem, bence kabadayıdır” dedi.

Özbey'in “Kabadayı diyorsunuz, mafya demiyorsunuz” sözlerine Aslan, “Evet kabadayı diyorum” şeklinde karşılık verdi.

Devamında Özbey'e "Bakın bu ‘mafya' ismi herkesin kulağına hoş geldi diye konuşuyor. Dünyada siz Sicilya mafyasının başındaki ismi tanır mısınız? Amerikan mafyasını tanıyor musunuz?” sorusunu yönelten Aslan, “Ben de tanımıyorum” dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikalı da tanımıyor, Sicilyalı da tanımıyor. Burada mafya denilen insanları bütün Ümmet-i Muhammed tanıyor. Nasıl olacak bu iş?”

Aslan, Özbey'in “Ne mahzuru var?” sorusu üzerine şunları söyledi:
“Tanıyamazsınız ki, o mafya piramidinde sözünü ettiğiniz insanları halkın tanıma şansı yok. O piramidin ikinci basamağına kadar belki, çok irdelerseniz, araştırmacı gazetecisiniz, şusunuz busunuz, belki bulursunuz. O tarihte Amerikan mafyasının ikinci basamağından sonrasını aramaya kalkarsanız arama şansınız yok.”

Sedat Peker'i mafya olarak kabul etmediğini söyledi: “Asla ve kat'a kabul etmem, kabadayıdır."

Kaynak: medyafaresi.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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