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Sabriye Aydemir kimdir? Sabriye Aydemir Google’da neden Doodle oldu?
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TIMETURK / GÜNDEM / Sabriye Aydemir kimdir? Sabriye Aydemir Google’da neden Doodle oldu?

Sabriye Aydemir kimdir? Sabriye Aydemir Google’da neden Doodle oldu?

Google hazırladığı özel Doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri anmaya devam ediyor. Google tarafından hazırlanan bugüne ait Doodle’de Sabriye Aydemir bulunuyor. Birçok kişi Sabriye Aydemir’in kim olduğunu merak etmekte. Peki, Sabriye Aydemir kim?

1 Saat Önce
2022-02-01 15:19:19
Sabriye Aydemir kimdir? Sabriye Aydemir Google’da neden Doodle oldu?

Google'da Doodle olan kişiler gündem konusu olmaya devam etmekte. Her gün farklı meslek gruplarından kişileri Doodle yapan Google, bugün Türk tarihinde önemli bir doktor olan Sabriye Aydemir'i Doodle konusu yaptı. Birçok kişi Sabriye Aydemir Google'da neden Doodle oldu? Sorusunun cevabını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Sabriye Aydemir kimdir ve Google'da neden Doodle oldu?

Sabire Aydemir,1 Şubat 1910 Kastamonu'da dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekim olarak tanınır. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra orta öğrenimine İstanbul'da devam etti. 1933 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Tıp doktoru olmak istiyordu Tıp Fakültesi'ne kız öğrencileri yatılı olarak kabul etmedikleri için fikrini değiştirerek o sene ilk defa kadın öğrencileri kabul eden Veteriner Yüksekokuluna kaydını yaptırdı.1937 yılında Ankara'daki Veteriner Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ayrıca Veteriner Yüksekokulundan mezun olan on kadından birisidir. İki yıl çeşitli laboratuvarlarda çalıştıktan sonra Veteriner Fakültesi'ne asistan olarak geri döndü. 1945 yılına kadar Fakülte'deki görevinin sürdürdü. İstanbul'daki Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü ve Ankara'daki Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü gibi sağlık kuruluşlarında bakteriyolog veteriner hekim olarak çalıştı. Samsun'un Atakum ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan kuduz laboratuvarından emekli oldu. İngilizce ve Almanca bilen Sabire Aydemir; evli ve iki çocuk annesiydi. 4 Temmuz 1991 tarihinde, Ankara'da hayatını kaybetti. 2022 yılında Google, Sabire Aydemir'in 112. doğum günü anısına özel bir Doodle yayımladı.

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