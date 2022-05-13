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TIMETURK / GÜNDEM / Sabri Uzun’un ''Kaftancıoğlu'' paylaşımına EGM’den sert tepki!

Sabri Uzun’un ''Kaftancıoğlu'' paylaşımına EGM’den sert tepki!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınlayan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’a tepki gösterdi.

10 Saat Önce
2022-05-13 07:13:34
Sabri Uzun’un ''Kaftancıoğlu'' paylaşımına EGM’den sert tepki!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Yargıtay'ın hakkındaki mahkumiyet kararları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na destek mesajı yayınlayan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'a tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında Sabri Uzun'a yönelik şu açıklamayı yaptı:

“İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı”

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SABRİ UZUN NE YAZDI?

Uzun'un, Kaftancıoğlu için yayınladığı destek mesajı ise şöyle:

“Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum.”

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