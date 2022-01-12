DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Birçok ilde eğitime kar engeli
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı
'Youtuber vergilemesi'; ayrıntılar belli oldu
'Doğum koçu' ile evde doğum yapan kadının bebeği öldü
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları azaltılacak
Kayseri Şeker’den çiftçilere 560 milyon TL ödeme
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor: 3 ay sürecek
Bursa'da yarın okullar tatil mi? Bursa 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilir mi?
Bitlis'te yarın (13 Ocak) okullar tatil mi edildi? Bitlis ve Ardahan'da 13 Ocak Perşembe okul var mı?
Divan şairi Baki'nin tercüme eseri ortaya çıktı
İsrail güçleri Filistinlilere ait evleri yıktı
Bingöl'de yarın (13 Ocak) okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe (yarın) Erzincan ve Bayburt'ta okullar tatil edilir mi?
MSB'den ASFAT paylaşımı: En büyük savunma sanayi ihracatı
Bingöl'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Bingöl'de okul tatil mi?

TIMETURK / GÜNDEM / Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında yarın 06.00 ile 11.59 saatleri arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacağını duyurdu.

55 Dakika Önce
2022-01-12 17:50:49
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) açıklamasında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Marmara Bölgesi'nde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13 Ocak 2022 tarihi saat 06.00 ile 11.59 arasında yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş